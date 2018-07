Han regisserar "Sopranos"

Kommande "Sopranos"-långfilmen "The many saints of Newark" har fått en regissör. Det blir Alan Taylor, som tidigare jobbat med serier som "Game of thrones", "Mad men" och "Boardwalk empire" som sätter sig i regissörsstolen, skriver The Wrap . Taylor har även regisserat avsnitt av den populära HBO-serien som ligger till grund för filmen.