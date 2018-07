Musik i full frihet, mer eller mindre

Charlotte Gainsbourg The Weather Station Tune-Yards KONSERT. Avalon och Pavilion stage, Roskildefestivalen, 5/7.

En text om Charlotte Gainsbourg hade inte behövt handla om hennes familj – jovars, hon är barn till Jane Birkin och Serge Gainsbourg – men under just denna turnésväng är det oundvikligt. Hon återvände till musiken och inspelningsstudion förra året, efter att bearbetat den periodvis paralyserande sorgen efter systern Kate Barry som tog livet av sig 2013. Sedan dog fadern också, vilket återspeglas i kvällens första låt "Lying with you".

Det är musik sprungen ur personliga upplevelser, framförd av en artist som trots att hon i första hand är skådespelare säger sig kämpa med scenskräck. Av denna rampfeber märktes inte mycket, men ändå mer än av familjetraumat som man nästan får läsa sig till. Förklaringen finns delvis i musiken – som ligger nära discon och en sorts väluppfostrad funk, insvept i ett sound där också de akustiska trummorna låter artificiella och elektroniskt bearbetade – och delvis i den sena timmen: efter midnatt i Roskilde är inte alla åhörare mottagliga för försiktigt formulerade sånger om sorg och saknad, framförda av en sångerska som viskar nästan lika mycket som hon sjunger ut.

Främst drabbades "Kate", som borde ha utgjort kvällens kraftfält. Men den var inte ensam. "Rest", titelspåret på senaste plattan, har en speldose-liknande melodi av den typen man kan sjunga med i redan första gången man hör den; dessvärre var detta just vad ett fyllo bredvid mig gjorde. Själv hade Charlotte Gainsbourg för denna låt tagit plats längst bak på scenen, som för att ta skydd.

De naiva melodierna gick igen i fler låtar, på gott och ont – mest gott. "Ring-a-ring o' roses" låter som ett agent-tema, retrofuturism med ena foten på Roger Moores kopplings­pedal. En större överraskning var ändå "Runaway", Kanye Wests låt, som Charlotte Gainsbourg fullständigt lyckades göra till sin.

Fast en bra mycket större upplevelse var Tamara Lindeman och hennes band The Weather Station, som på väg från studion till livescenen tillåtit de väna folk- och popsångerna att få lite skit under naglarna. Hon är en säker låtskrivare och bra sångerska, med ett uttryck någonstans mellan Suzanne Vega och Joni Mitchell, och den säkerheten bär hon med sig också när volymreglagen trycks upp, gitarrerna får lite dist och det blir allt viktigare vad en vokalist kan göra av de där oförutsedda millisekunderna då en livemusiker inte har ett facit att följa, eftersom bandet är en levande organism. Tamara Lindeman tar risker, gör mycket mer än att bara leverera en text.

"Free" är en problematiserande text om frihet, inte minst skillnaderna mellan traditionellt manliga och kvinnliga frihetstolkningar, där countryrocken färgas av jazzharmonier och där melodin inte alltid sträcker sig mot ackordets väntade toner: den är, helt enkelt, friare än så. Lika bra på scen är "Power", en långsam, nästan sävlig låt som ter sig som ett möte mellan David Crosby och Cortez the Killer.

Tune-Yards är ett annat band som tar sig friheter. Frontfiguren här är Merrill Garbus, som lekande lätt konfronterar publiken med en grymt dansant blandning av pop, hiphop och vad som får kallas world beat. Hon loopar sig själv, mest ordlösa vokala prylar men också ukulele, medan syntvikarierande basisten Nate Brenner och en turnétrummis lägger en groove: bastant, men ofta ändå elastiskt.

Här finns så mycket idéer att de verkar vilja spränga sig ut ur de egentligen enkla låtarna, men oftast på ett bra sätt. Trion hittar en balans mellan förinspelade prylar och ögonblicks­insatser som egentligen inte borde funka. De inkorperar alltsammans, bejakar det maskinella fullt ut men lirar samtidigt skjortan av maskinerna.