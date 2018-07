Pale Honey: "Det var rejv hela natten"

Pale Honey laddar upp inför spelningar med kramar och gos, och drömmer om att få dela scen med Radiohead. I sommar åker de på festivalturné i Norge, Danmark, Sverige – och Wales.

TT: Vad är det speciella med sommarturnéer?

"Under 'vanliga' turnéer blir det mer fokus på klubbspelningar, och då försöker vi vara ute under flera dagar i rad. Det blir mer intensivt på det sättet, men att bli bokade till så fina festivaler som vi blivit i år är ju så fantastiskt. Då hinner vi spana in andra band och bli inspirerade till tusen", skriver Nelly Daltrey och Tuva Lodmark i Pale Honey i ett mejl till TT.

TT: Vilket är ert bästa turnéminne?

"Oj, det finns ju så många underbara stunder. När vi spelade i en stad i Ungern och det nästan bara var tjejer i publiken, och vi senare fick mejl om att flera av dom själva hade startat band efteråt. Alla gånger vi har lyckats få tag på en pool efter ett gig och det har blivit jacuzzi-efterfest, eller ännu bättre: brottningsmatcher i poolen."

TT: Vilket är ert värsta turnéminne?

"Vi var någonstans i Tyskland och skulle sova i ett annat bands replokal, men det visade sig att replokalen låg i något slags plåtkomplex där det var rejv hela natten med en massa sjukt skumma människor som hela tiden öppnade dörren till rummet där vi låg på varsitt liggunderlag på golvet och frös och försökte sova. Och det fanns varken toalett eller rinnande vatten på hela området."

TT: Finns det någon låt som ni alltid spelar?

"Nu är 'Get these things out of my head' med på måste-listan, och 'Lesson learned'. De gör sig så sjukt bra live, och för oss själva blir det en energikick på scen.

TT: Vilken scen drömmer ni om att få spela på?

"Kanske att få gå upp på valfri scen och spela med Radiohead eller något annat band vi känner är så bra att man får rysningar. Tills dess är alla scener bra scener."

TT: Vad tar ni alltid med er när ni åker ut på turné?

"Extra plektrum till Tuva och fet kräm. Vad vi borde ha med är: vätskeersättning, bluetooth-högtalare och tandkräm, men vi lyckas alltid glömma detta."

TT: Vad är det sista ni gör innan ni kliver på scenen?

"Vi gosar mycket, stretchar, borstar tänderna och dricker upp ölen. Sedan kramas vi alltid innan vi går upp, det är mycket viktigt."

Fakta Sommarens turnéer Sommar betyder knappast semester för Sveriges musiker. I artikelserien "Sommarens turnéer" pratar vi med band och artister som ska ut på vägarna om konsertminnen, förväntningar och förberedelser.