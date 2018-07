Superhjältar lockade flest till biosalongen

Fakta

Film och antal biobesökare:

1. Avengers: Infinity War – 491 837

2. Coco – 475 424

3. Black Panther – 450 683

4. Ted - För kärlekens skull – 412 738

5. Solsidan – 387 224

6. Fifty Shades Freed – 322 187

7. Tårtgeneralen – 289 618

8. Deadpool – 2 277 759

9. Jurassic World: Fallen kingdom – 254 827

10. Jumanji: Welcome to the jungle – 226 205