Chris Brown gripen för misshandel

Artisten Chris Brown har återigen gripits misstänkt för misshandel. Den här gången plockades han upp av polis strax efter en konsert i Florida.

Enligt amerikansk polis ska häktningsordern ha kommit från staden Tampa, men i övrigt vill de inte kommentera ärendet närmare. Nöjessajten TMZ hävdar att Chris Brown greps till följd av en incident som skedde under förra året, då artisten ska ha slagit en fotograf i ansiktet under ett nattklubbsbesök i just Tampa.

Den 29-årige sångaren släpptes senare på fri fot, efter att han betalat en borgenssumma på 17 000 kronor.

Chris Brown har vid upprepade tillfällen anklagats för både våldtäkt och misshandel. 2009 dömdes han för grov misshandel av sångerskan och dåvarande flickvännen Rihanna.