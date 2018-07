Kända youtubare döda i vattenfallsolycka

Tre kända Youtubeprofiler har dött efter ett fall från 30 meters höjd, rapporterar BBC

Ryker Gamble, Alexey Lyakh and Megan Scraper, som alla var en del av ett resekollektiv som driver kanalen "High on life" på Youtube, har hittats döda under vattenfallet Shannon Falls i sydvästra Kanada.

Enligt kanadensisk polis ska trion ha simmat på toppen av vattenfallet när de halkade och föll. Tidningen Vancouver Sun skriver att det var Scraper som först halkat och att de båda andra dragits med över kanten i ett försök att rädda henne.

De sju övriga medlemmarna i resekollektivet har nu publicerat en hyllningsvideo på Youtube där de uttrycker sin sorg efter dödsbeskedet.

"Det finns verkligen inga ord som kan lätta den smärta och stora sorg som vi går igenom just nu" säger gruppen i klippet.

"High on life" har publicerat filmer från olika resor och äventyr på sociala medier sedan 2012. Kollektivet har över en miljon följare på Instagram och 500 000 följare på Youtube.