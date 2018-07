KD vill banta vårdköerna med kraftigt höjda sommarlöner

Med höjda sommarlöner vill Kristdemokraterna banta köerna i svensk sjukvård. Dessutom vill partiet genomföra ett förstatligande av vården i fem konkreta steg.

De vallöftena utfärdade KD-ledaren Ebba Busch Thor på fredagen på en pressträff i Almedalen.

Ebba Busch Thor bjöd på KD:s dag under politikerveckan in till presskonferens under temat "Du ska kunna lita på sjukvården".

– Vi anser att sjukvården är valets viktigaste fråga. Det handlar om hur vi behandlar samhällets mest utsatta, sade hon.

– Vi kristdemokrater har skräddarsydda lösningar för sjukvården.

Enligt KD-ledarens löften om kortare vårdköer ska den legitimerade personalen som vill jobba mer under de semestertunga sommarveckorna få 50 procents högre lön. Annan vårdpersonal ska få ett 25-procentigt lönelyft under samma period.

Det är under högsommaren, vecka 26-32, som vårdköerna och överbeläggningarna växer som mest. Då stängs mer än var femte svensk vårdplats. Det är omöjligt att banta bort de ökade vårdköerna under övriga årstider. Därför anser KD-ledaren att det är livsviktigt med en full bemanning av kvalificerad vårdpersonal också under sommaren.

De höjda sommarlönerna beräknas kosta 4,4 miljarder kronor per år. Det är en kostnad som enligt Ebba Busch Thor bör ge omedelbar avkastning i form av kortare sjukskrivningar och mindre mänskligt lidande. Enligt KD-ledaren bör staten stå för halva kostnaden.

– Det här är ett knastertorrt och gediget förslag, sade hon.

Ebba Busch Thor vill också förstatliga sjukvården. Det ska ge en mer jämlik vård över hela landet. Köerna för olika typer av behandlingar och operationer ska vara lika långa i alla delar av Sverige. Inför valet har partiet tagit fram en färdplan för hur förstatligandet kan genomföras i fem konkreta steg.

– Det är dags att sluta lyssna på landstingspolitikerna och sätta patienten i centrum, sade hon.

– Det här är fem steg som vi menar att en alliansregering kan ta redan under hösten 2018.

Enligt KD bör förstatligandet ske i följande steg:

• Med en gemensam svensk standard för journalsystem.

• Med en enhetlig primärvård i hela Sverige.

• Med en ny nationell sjukvårdsupplysning.

• Med en nationell samordning av personalförsörjningen.

• Med en statligt styrd linjeorganisation för cancervård.

"Ledmotivet för varje förslag är en tydligare nationell styrning av hälso- och sjukvården", heter det i förslaget.

Kristdemokraterna ägnar sin dag i Almedalen nästan helt åt partiets två främsta hjärtefrågor – sjukvård och äldrefrågor. Ebba Busch Thor började fredagen med att under morgontimmarna gå från intervju till intervju.

– Nu har vi en väldigt svår situation inom svensk sjukvård. Jag tror att väljarna är beredda att belöna ett parti som är villigt i alla lägen att stå upp för de allra mest utsatta, de allra mest sjuka, sade hon till SVT:s Morgonstudion.

För Ebba Busch Thor är framträdandena i Almedalen av stor vikt för att försöka vända Kristdemokraternas svaga opinionssiffror. I de flesta väljarbarometrar ligger KD klart under riksdagens småpartispärr.

I en Demoskopmätning som publicerades i onsdags fick partiet bara 2,5 procent av väljarsympatierna. Om det blir valresultat hamnar KD inte bara utanför riksdagen. Partiet får inte heller någon egen dag i Almedalen under de närmsta fyra åren.