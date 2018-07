Lydmor och Kakkmaddafakka till Babel i höst

Det albumaktuella indierockbandet Kakkmaddafakka kommer till Malmö för första gången någonsin och intar Babels scen i oktober. Dessutom gästas Babel av den danska producenten, låtskrivaren och sångerskan Lydmor.

Kakkmaddafakka bildades i Bergen år 2004 och släppte debutalbumet ”Down To Earth” tre år senare.

2011 följde de upp med albumet ”Hest” som producerades av musikern Erlend Øye, känd från Kings of Convenience. Albumet innehöll hits som ”Restless” och ”Your girl”.

Bandet har gjort sig kända för sina energifyllda liveframträdanden och nu står de klart att de gör sin första Malmöspelning någonsin i höst. Den 25 oktober intar de Babel.

Babel får även besök av det danska stjärnskottet Lydmor i höst. Hon är just nu aktuell med singlarna ”Money Towers” och ”Killing Time”. Hennes tredje album ”I told you I’d Tell Them Our Story” kommer i september.

Lydmor kommer till Babel den 14 november.