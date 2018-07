"The Met" satte besöksrekord

Metropolitan Museum of Art i New York, The Met, har haft rekordmånga besökare det senaste året. Från och med juli 2017 till och med juni i år har 7,35 miljoner personer gått in genom portarna till ett av världens mest betydelsefulla konstmuseer.

Besökssiffran gäller huvudmuseet på Fifth Avenue, Met Cloisters på norra Manhattan och Met Breuer som riktar in sig på modern konst.

Orsaken till de höga siffrorna tros vara bland annat en Michelangelo-utställning som besöktes av över 700 000 personer från november till februari.

The Met är den mest besökta turistattraktionen i New York.

Museet har de senaste åren kämpat med ekonomiska problem. Sedan den 1 mars måste museibesökare betala 25 dollar, motsvarande över 200 kronor, i entréavgift om de inte bor i delstaten New York.