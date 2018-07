Nöje

Topplistorna: Lasse Stefanz klår Drake

Ingen kan ha missat Drakes albumsläpp förra veckan. Singeln "Don't matter to me" går rakt in på den svenska singellistans förstaplats. Men på albumlistan får den kanadensiske artisten nöja sig med en andraplacering. Där är det Lasse Stefanz med "Forever" som kniper topplatsen.

