Skåne

Dressyrryttaren och influencern sadlar om

Han syns i sociala medier och på dressyrbanor runt om i landet. Men under Falsterbo Horse Show sadlar dressyrprofilen och influencern Carl Hedin om – till hoppryttare. I Youtube-serien "the Ride" kan man följa hans resa som wild card in på amatörtouren.

Carl Hedin. Bild: MATHILDA AHLBERG I ridsportsvärlden är han ett känt namn där är de flesta vana att se honom dressyrryttare. Genom Instagram visar han även upp livet på gården utanför Göteborg för sina 129 000 följare. Vecka 28 är som alla år vigd åt hästveckan i Falsterbo. Men i år är han lite mer laddad än vanligt eftersom han ska tävla i amatörtouren i hoppning.