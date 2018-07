E-Type vet meningen med livet

Fakta

Här är festivalen:

7/7 Stockholm, Zinkensdamms IP

14/7 Göteborg, Bananpiren

21/7 Helsingborg, Pixlapiren

De uppträder: Scooter, E-Type, Leila K, Las Ketchup, The Outhere Brothers, Rednex, Double You, Haddaway, Dr Alban, Mr President, Drömhus, Maxx, Markoolio, Emilia, Caramell, Paradisio, Da Buzz, La Cream, Alexia, Alice DJ, Basic Element, Look Twice, Together.

(Artisterna varierar något mellan datumen.)