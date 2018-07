Nytt världsrekord för Drake

Artisten Drake slår rekord med nya albumet "Scorpion". Plattan är den första att nå en miljard lyssningar på nätet på bara sju dygn, rapporterar Billboard . Rekordsiffran omfattar lyssnare från hela världen och en rad olika strömningssajter.

Det tidigare världsrekordet, nästan 700 miljoner strömningar, tillhörde albumet "Beerbongs & Bentleys" av Post Malone, som släpptes i april.

Uppmärksamheten har varit stor även i Sverige. Bland albumets 25 låtar gick "Don't matter to me" rakt in på en första placering på den svenska singellistan. "Scorpion" hamnade tvåa på albumlistan, strax efter Lasse Stefanz "Forever".