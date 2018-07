Malmö FF utklassade Uppsalalaget Sirius i Uwe Röslers första allsvenska match som huvudtränare.

Uwe Rösler fick en fin start på sitt nya uppdrag som huvudtränare för Malmö FF när man besegrade Sirius med 0-4 på bortaplan. Utöver de fyra målen hade man en drös av chanser under matchen som kontrollerades på ett imponerande sett från minut ett till slutvisslan gick.

I den andra minuten tog Markus Rosenberg sig loss med en fin löpning på kanten och hittade Carlos Strandbergs panna inne i boxen, men Sirius bästa spelare, målvakten Karim Fegrouche stod i vägen.

När Oscar Lewicki i den femtonde minuten slår en fin boll in bakom Sirius backlinje löpte Sören Rieks fint på den, fick in den snett inåt bakåt till Markus Rosenberg som behärskat kunde rulla in 0-1 vid den första stolpen.

När halvtidssignalen trettio minuter senare gick hade man skapat en drös av målchanser, inte minst hade Carlos Strandberg friställts av kapten Rosenberg. En perfekt avvägd boll gjorde att Strandberg kom fri med målvakten, men avslutet stoppades av undersidan på ribban.

Den andra halvleken hann knappt börja innan Siriusförsvaret slog en huvudlös hemåtpassning som Markus Rosenberg förvaltade med ett säkert avslut till 0-2.

Två minuter senare kom ytterligare ett mål när Arnor Traustasson snyggt väggar sig fram med Carlos Strandberg. Den senare kom runt sin försvarare och kunde chippa in bollen till Traustasson som löpt sig fri nära mål och enkelt kunde raka in 0-3.

Andreas Vindheim fick i den 83e minuten göra comeback efter sin allvarliga knäskada. Han hade knappt varit på planen i en minut när han löpte igenom Siruis backlinje på högerkanten, fick en perfekt boll av Carlos Strandberg och hittade in med ett hårt inlägg längs backen till en helt fristående Sören Rieks på borte stolpen som enkelt rullade in slutresultatet 0-4.

Totalt sett så var det en match som Malmö kunde gjort ytterligare något mål i, något som Markus Rosenberg själv påtalade i halvtid. Man skapade mängder av chanser, vann ofta bollen högt och hade full kontroll på händelserna bakåt.