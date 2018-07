Sverige

Rekordmånga larmsamtal om skogsbränder

I juni i år kom det in över 2 000 larm om brand i terräng runt om i Sverige. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått rycka in i samband med skogsbränder under året – och har då även gått ut och varnat om brandrisken.

Fortfarande rasar en skogsbrand i Sollefteå som bröt ut vid 14-tiden under lördagen och sedan fortsatt under natten. Två helikoptrar har kallats in för att få branden under kontroll.