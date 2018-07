Baron Cohen tillbaka i rutan med politisk satir

Nu avslöjas detaljerna kring skådespelaren Sacha Baron Cohens hemlighetsfulla nya projekt. Serien "Who is America?" har premiär i USA redan under veckan och släppas på HBO Nordic den 16 juli.

Seriens sju satiriska avsnitt "utforskar ett brett spektra av individer, från de ökända till de okända, inom politik och kultur", skriver tv-nätverket Showtime i ett uttalande.

Redan nu visas en liten glimt av vad som komma skall. I ett klipp som Baron Cohen lagt upp på Twitter syns Dick Cheney, vicepresident under George W Bush, leendes skriva sin autograf på vad som beskrivs som utrustning för skendränkning.

Den brittiske komikern bakom "Borat" och "Da Ali G show" har redan tidigare publicerat en video där han hintar om att det nya projektet involverar den amerikanske presidenten Donald Trump.