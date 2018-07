Nöje

Biotoppen: ”Ant-man and the Wasp” ny etta

Juveltjuvarna i kvinnodominerade "Ocean's 8" fick flytta på sig när Marvels minsta hjälteduo i "Ant-man och the Wasp" flög rakt in på biotoppens förstaplats. Ny på listan är också den skruvade våldssatiren "The first purge" som tog sig in på femte plats.