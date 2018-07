Snart 80-årige bluesmusikern Seasick Steve till Köpenhamn

Han slog igenom när han spelade på Jools Hollands “Hootenanny”-show på nyårsafton 2006. Därefter väntade skrivkontrakt med Warner Music och Jack Whites skivbolag Third Man Records. Nu är det klart att den snart 80-årige amerikanen kommer till Danmark i höst.

12 år har gått sedan Seasick Steves stora genombrott. Hans senaste album ”Keepin' the Horse Between Me and the Ground” kom 2016 och i september släpper han sitt nionde album ”Can U Cook?”.