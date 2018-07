Bullet hoppar av - Refused hoppar in

Metalbandet Bullet For My Valentine ställer in sin spelning på Borgholm Brinner, men istället gästspelar hardcore-bandet Refused, meddelar Live Nation. Wealsarna ställer in av "personliga skäl" skriver arrangören.

Refused bildades i början av 1990-talet och splittrades 1998, strax efter utgivningen av albumet "The shape of punk to come". Skivan blev med tiden hyllad som ett mästerverk av alla från Tom Morello i Rage Against the Machine till Kirk Hammett i Metallica. Refused återförenades 2012 och gav 2015 ut albumet "Freedom".