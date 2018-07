Ikväll gäller det för Ed Sheeran

Fakta

Brittisk sångare, gitarrist och låtskrivare, född 1991 i Hebden Bridge i norra England.

Slog igenom på internet genom att själv ge ut ep-skivor.

Det kommersiella genombrottet kom 2011 med debutalbumet "+" som innehåller hitlåtarna ”The a team” och ”You need me, I don’t need you”.

Därefter har Ed Sheeran släppt albumen "Multiply" och "Divide" som har toppat försäljningslistor världen över. Han har fått flera utmärkelser, bland annat fyra Grammy-statyetter.

Den 10 och 11 juli står han på scen i Göteborg och 14 juli i Stockholm.