På onsdagskvällen anordnar Linda Berggrensson en minneskonsert för sin lillebror Morgan som gick bort i en hjärntumör sommaren 2015. Vad som började som ett sätt att hantera sorgen efter hans död har växt till en tradition för alla dem som vill minnas sina för tidigt bortgångna nära och kära.

Linda Berggrensson ( till vänster) arrangerar en konsert i St Andreaskyrkan i Malmö till minne av sin lillebror. Bild: Peter Frennesson

Om lillebror Morgan hade fått leva skulle han fyllt 38 år på onsdagen. Samma dag anordnar storasyster Linda Berggrensson konserten ”Love is all you need” — en minneskonsert för honom och ett sätt att uppmärksamma och prata om dem som har gått bort i cancer.