Kusiner besökte förfädernas platser

I början av sommaren träffades ett stort antal kusiner och anhöriga till Hanna och Per Barth på Borrestads gods i Kristianstadtrakten. Hanna och Per var födda på 1860-talet och levde till början av 1950. Under den sista delen av sina liv bodde de på gamla mejeriet i Vittskövle. Dottern Olga och hennes man Reinhold köpte Stortorpet 31 på Borrestads gods där de också bodde under ett antal år tillsammans med sina sju barn, innan de flyttade till Malmö. Kusinerna träffas sedan ett antal år i Hammars Park på Limhamn men i år samlades de tillsammans med kusiner från Norge för att besöka platser där deras förfäder fötts, vuxit upp och verkat. Förutom torpet, där endast ruiner återstår, besökte de bland annat Degeberga kyrka, där Anna och Per är begravda liksom dotterdottern Inez.