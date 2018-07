Spike Lee-film får premiär på Way Out West

Spike Lees prisbelönta film "Blackkklansman" får svensk premiär under Way Out West, den 11 augusti.

Filmen är baserad på berättelsen om den svarte polismannen Ron Stallworth som under 70-talet infiltrerade Ku Klux Klan i Colorado Springs.

"Blackkklansman" har en stark politisk ton och riktar kängor mot Donald Trump. Vid en presskonferens tidigare i år ville Spike Lee inte nämna presidenten vid namn, men var noga med att visa sitt missnöje med att Trump inte tog tillräckligt avstånd från nazism.

– Den här högerextrema bullshiten finns överallt och vi måste vakna nu, vi kan inte vara tysta, sade han då.

Svante Tidholm, projektledare för filmsektionen på Way Out West, hoppas att filmen ska skapa känslor.

– Det känns som en aktuell film som vi hoppas kan motivera människor till en positiv energi.

Valet av biograf offentliggörs senare.