Dantorp delad tvåa i Scottish Open

Jens Dantorp ligger på en delad andraplats efter första dagens spel av Europatourtävlingen Scottish Open. Svensken gick på sex under par, 64 slag, under den första rundan och skuggar ledande amerikanen Luke List som gick sju under par.

29-åringen från Falkenberg noterade en eagle och fyra birdies på varvet och delar andraplatsen tillsammans med ytterligare fyra spelare däribland världssjuan Rickie Fowler.

Scottish Open är en uppladdningstävling inför kommande British Open och lockar spelare som normalt spelar på USA-touren. Bland namnen i startfältet märks förutom Fowler även Phil Mickelson och Patrick Reed.

Flera svenskar har inlett spelet i Skottland riktigt bra. Robert Karlsson delar sjundeplatsen på -5, Peter Hansson är delad 15:e på -4 och Alexander Björk och Joakim Lagergren är två av ett koppel spelare som gick första varvet på 67 slag, tre under par. Däremot fick inte Jonas Blixt spelet att stämma helt utan slutade på ett under par.