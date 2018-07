Paul Simon släpper nytt – under avskedsturnén

Musikikonen Paul Simon avrundar som bäst sin långa musikkarriär med turnén "Farewell Tour". Men helt klar med musiken är han inte.

Nu avslöjar ena halvan av Simon & Garfunkel att han under slutet av turnén släpper sitt 14:e studioalbum som soloartist, rapporterar Billboard . Albumet, som får titeln "In the blue light", består av tio spår och ges ut den 7 september.