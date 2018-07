1 Vad är den viktigaste frågan för din kommun de närmaste åren?

– Vi måste bygga nya förskolor och F-6-skolor på grund av den kraftiga massinvandringen, som har varit de senaste åren. Alla skolor i Burlöv är så fulla att det inte går att få in fler elever. Det har till exempel kommit 200-300 ensamkommande barn till Burlöv som ska in i skolsystemet. Sverige har under de senaste tio åren tagit emot en miljon flyktingrelaterade personer. Det ställer till det väldigt mycket och hela samhället kommer i obalans. Det blir brist på bostäder, skolor, lärare, sjuksköterskor, läkare och poliser med mera. Detta har också inneburit att bostadsbristen är den största på 60 år i Burlöv. Det står 8000 personer i bostadskö men kommunen har bara 2500 lägenheter i sitt bestånd. Kötiden är upp till 5-6 år.