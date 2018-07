Kultur

”Hela situationen var fylld av dynamit”

Malmö, 1954. Lennart Olsson är 26 år och har just lirkat till sig en plats som praktikant på Malmö stadsteater. Han kliver in, rakt in i Ingmar Bergman, som frågar: Vad fan gör du här?

Lennart Olsson bor i Skepparkroken med sin hund Freja. Under fyra år på 1950-talet var han regiassistent åt Ingmar Bergman. Bild: Sven-Erik Svensson Några samtal senare har Lennart Olsson blivit anställd som Ingmar Bergmans regiassistent. Han stannar i fyra år, under en kolossalt intensiv period när Ingmar Bergman regisserar elva teaterföreställningar och en tv-produktion, gör fem filmer och får sitt stora internationella genombrott med "Sommarnattens leende" och "Det sjunde inseglet".