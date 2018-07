Dygnet runt

Plan B inviger ny lokal – medan den nuvarande renoveras

Den omtalade rockklubben Plan B på Norra Grängesbergsgatan har som mål att renovera sin lokal för att kunna fortsätta driva sin verksamhet fullt lagligt. Under renoveringen flyttar Plan B in i ett garage på andra sidan gatan. När renoveringarna är klara i höst ska de fortsätta driva två verksamheter – med olika musikaliska inriktningar. I juni kunde Dygnet Runt rapportera att medlemsklubben Plan B satsar på att samla in en miljon kronor i en crowdfundingkampanj för att kunna fortsätta driva sin verksamhet under helt lagliga former.