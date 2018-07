Fredricsons succé på hemmaplan: ”Det är en dröm som går i uppfyllelse”

Peder Fredricson fortsätter att utöka meritlistan. Under lördagen blev det svensk succé och en efterlängtad seger när han red hem vinsten i Falsterbo Derby.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, sa Peder Fredricson som är första svensk att vinna klassen sedan 2005.

Peder Fredricson brukar inte göra publiken besviken, och under lördagens höjdare red han hem segern i det prestigefyllda Falsterboderbyt till ett dånande jubel.

– Jag vill tacka alla i publiken här, ni lyfter mig runt hela banan, sa en strålande glad Fredricson innan han innan han galopperade sitt ärevarv.

Ingen av de övriga tre i omhoppningen kunde jaga ikapp Fredricson och nya hästen Catch Me Not. Ekipaget har bara känt varandra i ett par månader, men det verkar inte spela någon roll vilken häst världstvåan sitter på just nu, framgångarna fortsätter att avlösa varandra.

– Jag älskar den här hästen. Den är smart, vilket behövs i ett derby, sa Peder Fredricson.

Peder Fredricson var först ut i omhoppningen och dundrade felfri in över mållinjen på tiden 51,27 sekunder. Närmast att försöka slå den blev Kevin Jochems från Nederländerna, men han var hela två sekunder efter. Dessutom fanns två irländare med i avgörandet – gårdagens Grand Prix-vinnare Billy Twomey och Paul O'shea som hamnade på tredje- respektive fjärdeplats. Förra året blev det just irländsk vinst och i år fanns två stycken med i omhoppning, vad är hemligheten?

– Så fort vi irländare sätter oss i sadeln så rider vi antingen hunting eller fälttävlan, så vi är vana, sa Billy Twomey.

Derbybanan passar den före detta fälttävlansryttaren Peder Fredricson bra. Banan är 1 200 meter lång med 19 hinder, varav flera är naturhinder.

Saknar du att tävla i fälttävlan?

– Ett par saker med det saknar man. Fälttävlan lämnar lite mer åt hästen och det gillar jag. På en hoppbana måste du ha 100 procent kontroll hela tiden, men i ett derby kan man inte hjälpa hästen hela vägen runt, vissa saker måste den klura ut själv.

Ett exempel på det är den branta slänten som följs av ett högt hinder bara ett par galoppsprång efter.

– När man kommer ner från den banken kan man inte hjälpa hästen så mycket. Den måste klura ut det själv så det gäller att ha en smart häst, sa Peder Fredricson.

Senaste en svensk stod som segrare i Falsterbo Derby var för 13 år sedan. Då Linda Heed vann. Bästa svensk efter Fredricson var gårdagens Grand Prix-tvåa Irma Karlsson som blev sexa.