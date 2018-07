Lunds äldre har redan en dietist tack vare Miljöpartiet

Näringsriktig mat är en viktig del inom äldreomsorgen. Undernäring hos äldre är ett problem som behöver och kan förebyggas och motverkas. Så långt har Lars V Andersson (C) och Pia Askman (C) rätt i sin insändare den 10 juli.

Deras förslag om att det behöver inrättas en dietisttjänst inom äldreomsorgen i Lund är däremot helt felaktigt och dåligt underbyggt. Tack vare Miljöpartiet, som lade ett förslag om just detta och fick det genomfört, finns det sedan 2015 en dietisttjänst för äldreomsorgen i Lund. Centerpartiet slår alltså in en redan öppen dörr. Det är tråkigt att C lägger ett förslag som uppenbarligen inte är menat att förändra verkligheten utan enbart för att plocka röster och som dessutom är vilseledande. Det finns fortfarande mycket att göra för att förhindra undernäring bland de äldre i Lund bland annat genom att minska på nattfastan, utbilda fler kostombud och upptäcka tecken på undernäring. Vi i Miljöpartiet vill utöka den dietisttjänst vi drev igenom att införa. Vi kommer fortsätta att lägga förslag för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen i Lund, men då förslag som inte redan är genomförda.

Anette Mårtensson (MP)

Manaf Sababi (MP)

Emma Berginger (MP)