Utspelade, straffmiss och misstagsmål.

Mycket hände när Trelleborgs FF vände underläge till poäng - två gånger - i det viktiga bottenmöte mot Dalkurd.

På en nästintill publiktom arena utspelade sig det allsvenska bottenmötet mellan Dalkurd och TFF. Trelleborg låg precis ovanför kvalstrecket, medan gävleborna, med tre poäng mindre, låg placerade under nedflyttningsstrecket.

Matchen började inte så som gästande TFF hade hoppats på. Det var med andra ord Dalkurd för hela slanten.

Redan under inledningsminuterna knuffades och föll Dalkurdsanfallaren Mohamed Buya Turay i straffområdet - och ropade på straff. Men domaren tyckte att Dalkurdsspelaren hade ramlat för enkelt och viftade bort protesterna.

Minuten efter fick hemmalaget hörna. Då damp bollen ner hos en fristående Yukiya Sugita som avslutade lågt och hårt i Marko Johanssons vänstra hörna. Men då stod gästernas målvakt för en jätteräddning och kunde samtidigt hålla nollan intakt.

Innan den första kvarten var över hann hemmalaget med ytterligare ett jätteläge. Ammar Ahmed fick bollen strax utanför straffområdet och avslutade mitt på Johansson. Målvakten stod då för en tabbe, när han tappade bollen rakt ut till gästernas Mohamed Buya Toray. Men som tur var för TFF-målvakten studsade bollen precis förbi Toray och bollen kunde rensas undan.

Därför var det inte helt orättvist, sett till matchbilden, när Dalkurd bara minuterna senare tilldelades en straff. Lasse Nielsen drog ner en kontrande Mohamed Buya Turay med armen och den sierraleonska anfallaren föll i utkanten av straffområdet.

Men då stod Johansson i vägen - igen.

Straffen las högt vid vänstra stolpen. Johansson slängde sig och räddare med vänsterarmen ovanför sig, till publikens stora besvikelse.

Men till slut kunde inte TFF hålla tätt längre. Efter en halvtimme spräcktes nollan - via en felträff. Dalkurds Malkolm Moenza fick bollen på vänsterkanten och slog på ett tillslag bollen rakt in i mål, över en överraskad Johansson.

Det dröjde sedan ytterligare några minuter innan gästerna fick till ett bra anfall. Då stod nämligen Deniz Hümmet för gästernas första avslut på mål.

Han plockade enkelt ned bollen med ryggen mot mål, vände sig smidigt om och avslutade lågt vid första stolpen. Där stod dock hemmalagets 22-årige målvakt Sixten Mohlin välplacerad och kunde enkelt stoppa upp bollen.

Halvleken fortsatte i favör för hemmalaget och det var besvikna TFF-spelare som lämnade planen för halvtidsvila.

Den andra halvleken bjöd inledningsvis inte lika många lägen. Trots ett ungefärligt lika stort spelövertag för Dalkurd lyckades nu Trelleborgsförsvaret nu stänga hemmalaget utanför sig.

TFF försvarade sig väl och väntade hela tiden på möjligheten att ställa om. Och efter en timmes spel kom också chansen att kvittera.

Robin Tranberg i Dalkurds mittförsvar såg ut att få ett infall av högmod och slarvade bort bollen. Han gav då samtidigt TFF chansen att anfalla fyra mot tre. Och det gjorde de också bra. Två snabba passningar och Deniz Hümmet var helt plötsligt ensam med hemmamålvakten. Dock var avslutet inte lika bra som anfallet och Mohlin kunde rädda.

Men med tjugo minuter kvar att spela fick Hümmet chansen igen - och den gången tog han den. Sebastian Olsson drev fram bollen in mot straffområdet och avslutade, via Mohlins fingertoppar, rakt upp i ribban. Bollen studsade då ner till en, återigen, helt fristående Hümmet, som på ett tillslag kunde slå in bollen i mål.

Men innan matchen var över hann det vända igen - två gånger om.

Med bara tio minuter kvar av matchen blev nämligen hemmalagets Henrik Löfkvist nedsparkad högt upp i planen och fick frispark. Sedan kunde han själv peta in bollen i mål efter en tilltrasslad situation på frisparksreturen.

På tilläggstid kunde sedan TFF-mittbacken och dansken Lasse Nielsen språngnicka in bollen i mål och tysta den lilla publikskaran i Gävle.