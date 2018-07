Fotbollslåtar klättrar på listorna

Fotbolls-VM har inte bara inneburit politiskt spel, folkfest och helhjärtade insatser på planen. Det har också medfört en kavalkad av VM-låtar.

Vad som behövs för att lyckas med en fotbollsdänga är någorlunda oklart, men inte sällan hänger populariteten ihop med lagets prestationer på planen. Sommarens tydligaste exempel bör vara "Three lions", som släpptes i samband med att England arrangerade EM 1996.

Nu, 22 år senare, har det undgått få fotbollsfantaster att bandet The Lightning Seeds skapelse nått ny popularitet i samband med Englands – nåja – framgångar i fotbolls-VM. "Three Lions" har lyckats ta sig in på förstaplatsen på officiella singellista n i hemlandet.