Katinka Faragó Filmproducent

Äkta coolness är en åtråvärd egenskap och det finns inget som gör mig så glad som när kvinnor över 80 besitter den - vilket filmarbetaren Katinka Faragó tveklöst gör.

I tider då jaget och individen står och vrålar efter uppmärksamhet återuppfinner hon med lätthet ”vi:et” som ett fullt fungerande koncept och konstaterar krasst att: ”Ingen gör en film ensam”.

Hon började arbeta som scripta redan som 14-åring och sedan vidare som produktionsledare och producent, och det är ingen tillfällighet att hennes sommarprogram sänds samma dag som Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år. De arbetade tillsammans i 30 år, vilket resulterade i hela 19 filmer med ”Fanny och Alexander” som kronan på verket. 2017 mottog Katinka Faragó en guldbagge för sina samlade insatser för svensk film. Hennes sommarprogram bekräftar att vi har med en äkta praktiker att göra. Hon berättar osentimentalt och torrt humoristiskt om sitt liv och sitt arbete. Ingenting tillåts svälla över eller ta för mycket plats. Musiken som spelas har tydliga filmreferenser innan hon ganska oväntat avslutar med U2:s ”In the name of love”. Den enda rockgrupp som Bergman gillade.