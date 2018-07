Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren lovade en gång att Svaneskolan inte skulle rivas men har nu uppenbart ångrat sig och tänker låta Skanska uppföra framtidens gymnasieskola på Svaneskolans högstadietomt. Almgren lovordar dialogen med medborgarna men lyssnar ändå inte på de tusentals skattebetalare som inte vill ha två gymnasieskolor på samma gata (läs 5 000 elever) Han lovordar också hovarkitekt Helgo Zettervalls ”fantastiska Parkskola” som återigen blir en levande skola i Lunds centrum. Varsamt restaurerad och med genomtänkta tillskott kommer den att bli en mycket bra miljö för den verksamhet som idag finns på Svaneskolan, menar Almgren. Så långt är det utmärkt. Zettervalls betydelsefulla arv i Lund är inget att diskutera. Men när Parkskolan byggdes på 1870-talet var normerna av helt annat slag och den är för liten för de behov som finns idag. Det väljer de styrande att blunda för. De hänvisar till större sammanhang som att utveckla och läka stadens nätverk av offentliga platser och stråk. När blev skolan en offentlig plats?

1968 byggde Hans Westman, en av Lunds mest namnkunniga arkitekter, tillsammans med Fritz Österlind, Svaneskolan. Den är tidstypisk och innehåller allt som högstadiefolket behöver. Gårdarna och grönområdena utgör fantastiska, samtida arv till Lund. Utmärkta mellanrum som tyvärr har låtits förslummas, inte underhållits bortsett från mångmiljoninvesteringar i ventilationssystem. Att utveckla detta konglomerat av byggnader, skolgårdar, grönområden borde vara en självklarhet för vilken stadsplanerare som helst. Men den likriktning som nu råder, att Lund till varje pris måste bygga gymnasieskolor åt andra kommuner, slår hål på all vett och sans. Samtidigt som man understryker vikten av medborgarinflytande och utlovar samråd, ja, när allt redan är klappat och klart. Vilken ironi. Dialogen med Lundaborna är A och O i hur vi utvecklar Lund, skriver Almgren. Vad tycker barnen om att deras skola är dissad och rivningshotad? Ingår de i dialogen? Sanningen är att man inte tyckte det var nödvändigt att göra en barnkonsekvensanalys. Ingen annan analys heller för den delen vare sig det gäller trafik, miljö eller sociala konsekvenser.

Barnen förpassas till en av Lunds besvärligaste femvägskorsning vid Stadsparken. Dubbelriktad biltrafik på Svanevägen och Nygatan, trafik från Högevallsbadet. Cyklar och bilar som en vuxen måste vara extra uppmärksam på för att det inte ska inträffa en olycka. De styrande menar att Stadsparken blir en utmärkt skolgård. Återstår nu bara att hitta en restaurang där de kan äta.

I en större kontext blir det uppenbart att högstadiebarnen (barn under 18 år) offras på altaret för det fria sökandet till gymnasieskolor. Ett ämne som blivit hett i valtider. Varför ska vi stressa ihjäl våra ungdomar? Locka dem till pendlarträsket som är tufft nog för vuxna människor samtidigt som de yngre barnen får finna sig tillrätta i inadekvata sammanhang. Vad är mest viktigt? Att barnen får gå kvar i sitt kvarter på sin skola eller att utomstående ska pendlas in för det är utvecklande för stråk i Lunds omnejd? Vad tycker lärare och personal i samverkanskommunerna om att deras gymnasium och infrastruktur läggs ned och för att ungdomarna ska pendlas in till Lund? Samtidigt som våra ungdomar driftas ut till sämre omständigheter. Scenariot innehåller framöver dessutom en storskalig och svårartad ombyggnad av centralstationen, vilket under avsevärd framtid inte kommer att underlätta för matarbussar, tågtrafik och pendlarvardagen.

Vi vill ha Svaneskolan kvar. Låt den förbli en lugn central plats för högstadieelever vars skattebetalande föräldrar lever sina liv i närområdet. Låt barnens fritidsverksamheter integreras på samma ytor. Sluta använda skattepengar kontraproduktivt och osamtida. Förvaltning och underhåll är de långsiktiga lösningarna i ett samhälle som på allvar inkluderar hållbarhet. Sluta spekulera och överdriva visionärt filosoferande om framtidens gymnasium. Vem har lagt beställningen av ett nytt gymnasium och dess plats? Det måste skattebetalarna få veta. Det är av högsta vikt att Svaneskolan inte rivs. I åratal har den här frågan varit på tapeten. Tusentals underskrifter är överlämnade. Protestgrupperna ökar och rösterna höjs alltjämt för Svaneskolans framtid. För mig och många andra blir detta helt avgörande för vilken röstsedel som stoppas i kuvertet. Jag hoppas verkligen att det finns en sådan sedel.

Karin Göransson

Karin Göransson är arkitekt, konstvetare och skribent bosatt i Jutahusen i Lund.