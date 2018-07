Kultur

Håkan Engström: ”Mamma mia, nu är det dags igen”

Succéfilmen med Abbalåtarna får en uppföljare, tio år efter den första filmen och nitton år efter musikalen. "Mamma mia! Here we go again" har premiär på onsdag. Håkan Engström tittar på låtlistan och förutspår intrigen.

Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Lily James och Amanda Seyfried, pressträff för nya Mamma Mia-filmen "Here we go again". Bild: Vilhelm Stokstad/TT När Elvis Presley avslutat jobbet med sin tjugonde film, musikalen "Easy come, easy go", undrade hans kompis George Klein vad filmen handlade om. "Same story, different location" svarade den indignerade stjärnan.