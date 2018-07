Apor i djungeln eller kontorsarbetare på jobbet? Det är svårt att veta när ReAct! tar plats på domkyrkotorget. Men för publiken blir det både skratt och rumpskak.

Människor i alla åldrar har tagit plats på bänkarna i den stekheta solen på domkyrkotorget. Sommarlund har bjudit in performancekompaniet ReAct! med föreställningen "King of the jungle".

– Nu är det dags för after work, skriker dansaren Anton Lejon till den brokiga publiken och får alla att resa sig och dansa med.

Men plötsligt blir han avbruten av Simon Deschamps.

– After work, då måste ni jobba först! Först work, sen after work.

Trots publikens högljudda protester får dansarna inordna sig i ledet och fatta portföljerna.

Föreställningen "King of the jungle" handlar om kontorsarbetaren, en av människodjungelns vanligast förekommande arter. Genom dans, improvisation och akrobatik frågar sig dansarna vem som egentligen har makten över arbetsmyrans liv.

Datorn, chefen eller kanske kontorsarbetaren själv?

Under 25 minuter bjuds Lundapubliken på allt från akrobatik till modevisning med laptop-väskorna. Allt med glimten i ögat men också med en gnutta allvar.

Daniel Corbee står i publiken med sin flickvän Lovisa Måsbäck. Han brukar inte gå på dansföreställningar men blev lockad av texten i Sommarlunds programblad.

– Jag tycker föreställningen är jättebra. Lite sketchig och rolig. Jag trodde nog att det skulle vara mer åt streetdancehållet men det här är ju humor och teater, säger han.

Lovisa Måsbäck fyller i.

– Oerhört imponerande att de får den annars lite konservativa Lundapubliken att både skaka rumpan och kikna av skratt.

Bakom föreställningen står det Stockholmsbaserade performancekompaniet ReAct! En grupp som jobbar med dans, rörelse, teater och cirkus. ReAct! vill väcka frågor kring de regler som formar hur människor beter sig i allmäna utrymmen.

Under föreställningen får publiken flera lektioner i hur det går till i kontorsarbetarens habitat. Bland annat understryks vikten av att inte ta den sista biten kaka på fikarasten, och förstås att fikaraster är det viktigaste under en arbetsdag.

Slutligen får publiken äntligen sin utlovade after work - ett dansmedley med portföljerna i högsta hugg.