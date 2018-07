Fängelse för tre av planstormarna

Tre av fyra planstormare från aktivistgruppen Pussy Riot har dömts till 15 dagars fängelse samt tillträdesförbud till sportevenemang i tre år.

Det var under söndagens VM-final i fotboll som fyra personer, iklädda polisuniform, sprang in på planen mitt under pågående spel. En planstormning som Pussy Riot senare tog på sig. I sitt uttalande lade de ut en lista med krav på ryska myndigheter, bland annat att politiska fångar ska släppas fria.

Gruppen meddelade på Twitter att alla fyra arresterades under söndagen och därefter spenderade natten på polisstation. Nu har alltså tre av fyra fått sina straff, medan den fjärde fortfarande inväntar sin dom i Moskva.

Gruppen anses ha gjort sig skyldiga till att ha brutit mot reglerna för åskådare under idrottsevenemang samt olaglig användning av polisklädsel.