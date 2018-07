Utrymning i Ragunda under natten

En person har fått lämna sitt hem på grund av skogsbranden i jämtländska Ragunda – Personen utrymdes i förebyggande syfte, ifall det skulle dra iväg åt fel håll, säger Martin Jonsson, inre befäl vid räddningstjänsten Jämtland.

Branden i Pålgård i jämtländska Ragunda är inte under kontroll. Helikoptrar som var med i släckningsarbetet på söndagen kommer tillbaka och fortsätter på måndagsmorgonen.

– Vi jobbar på och försöker så gott det går men det tar inte så jättebra med våra resurser, utan det behövs helikopter också, säger Martin Jonsson.

Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har gått ut till boende nära branden om att hålla sig inomhus på grund av brandröken.

I byn Ängra i Ljusdals kommun uppmanades boende på söndagen att lämna sina hem, och andra som bor i närheten har uppmanats att hålla sig inomhus.

Räddningstjänsten i Ljusdal laddar upp med material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att fortsätta släckningsarbetet på måndagen.

– Vi har kört upp en container med slangar från den nationella resurs som MSB har delat ut, och vi kommer att stärka upp med två containrar till under dagen, säger Torbjörn Wannqvist.

Under måndagen ska norska helikoptrar sättas in i släckningen av skogsbränder. Två av dem flyger inledningsvis till Älvdalen i Dalarna, två till Bollnäs och två till Örebro.

– Jag hoppas att vi kan få ytterligare resurser under dagen till Ängra. Alla resurser som kommer in ska MSB fördela, så vi får se, säger Torbjörn Wannqvist, befäl i beredskap, under natten.

Bebyggelsen i byn Ängra ser ut att kunna klaras.

Torbjörn Wannqvist uppskattar att släckningen av den stora skogsbranden i området kommer att fortsätta i åtminstone någon vecka framåt.

Branden är inte inringad.

Den stora branden i Älvdalen rasar vidare på ett område som är 1,5 gånger 1,5 kilometer stort.

– Det har varit rätt lugnt under natten men nu när solen kommer upp och vinden ser ut att kunna tillta lite kan det bli kritiskt igen, säger räddningsledaren Per-Erik Johnsson.

Räddningstjänsten kommer att få hjälp av helikopter under morgonen.