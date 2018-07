Världen blickar mot laddat Trump-Putin-möte

I eftermiddag är det dags. För första gången sitter presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin ned enskilt för ett möte. Omvärlden följer med spänning – och nervositet – sammankomsten.

Det är åtta år sedan en amerikansk och rysk president senast träffades i enrum. Trump och Putin har i sin tur setts vid två tillfällen tidigare men då i samband med andra typer av toppmöten.

Det är ett avgörande ögonblick när de träffas med start klockan 13 lokal tid vid den finländska presidentens palats i Helsingfors.

President Putin anländer från VM-finalen i fotboll på hemmaplan medan Trump har en Europaresa i ryggen, där han under Nato-mötet kom ihop sig med Tyskland och under vistelsen i Storbritannien först blandade sig i brittisk inrikespolitik när han ifrågasatte brexitförhandlingarna, därefter gjorde en kovändning och hyllade premiärminister Theresa May.

En exceptionell nyhetsvecka även med Trumpmått.

I Helsingfors bävar många för vad som ska ske när Trump och Putin ska mötas enskilt. Å ena sidan en före detta KGB-agent med 18 års erfarenhet av internationell politik. Å andra sidan en personlighet (ö)känd för sitt humör och tvära kast och betydligt mindre världspolitisk erfarenhet. Även i Ryssland har Putins erfarenhet lyfts fram som en maktfaktor.

– Det är klart att den ryska sidan vill blåsa upp sin egen president och få framstå som väldigt erfaren och det är delvis sant, säger Gudrun Persson, docent vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Rysslandsexpert.

– Framför allt skulle jag säga att den ryska sidan har en hel apparat, inte bara presidentadministrationen utan även utrikesministeriet. Man har haft tid att förbereda frågorna ordentligt och är skickliga förhandlare. Där skulle jag kunna se en fördel för den ryska sidan,

Republikanernas senator John Kennedy, som tillsammans med ett par andra senatorer besökte Ryssland inför toppmötet, jämförde Ryssland "med att förhandla med maffian" och sade att Putin inte går att lita på.

Men trots viss oro från amerikanskt håll – och dess allierade – är det osäkert vad som egentligen ska komma ut konkret från mötet och möjligen presenteras vid en pressträff som är planerad till klockan 15 svensk tid.

Trump själv har sagt att hans förväntningar på mötet inte är speciellt höga.

– Jag går in med låga förväntningar. Jag har inte höga förväntningar. Inget dåligt kommer att komma ut från mötet och kanske något bra, sade han i helgen till amerikanska tv-kanalen CBS.