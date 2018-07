Abba – en fyllefest för barbiedockor?

Fakta

Det har gått 36 år sedan Abba kastade in handduken men trots det är den svenska popgruppen stekhet just nu. "Mamma mia – here we go again" rullar på biograferna i sommar och senare i år släpper bandet två helt nya låtar.

I en ny artikelserie tittar vi närmare på Abba nu och då. Första delen handlar om den kritik som bandet fick i början av sin karriär – inte minst på hemmaplan.