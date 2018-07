Bengtsson inför Cluj: ”Bättre än Vardar”

MFF lyckades till slut städa av FC Drita utan några problem.

Svårighetsgraden höjs nu ett antal snäpp när rumänska Cluj står för motståndet i nästa kvalomgång.

– Det blir tufft. Cluj är bättre än Vardar var förra året men om vi håller matchen levande tills vi kommer hem till Stadion vet vi vad vi har gjort här hemma. Här kan allt hända, säger Rasmus Bengtsson efter 2-0-segern mot FC Drita.

MFF tog sig vidare med sammanlagt 5-0 över två matcher mot Drita och reser ut i Europa på nytt nästa vecka. Då väntar betydligt starkare motstånd på andra sidan i rumänska Cluj, meriter från både Champions League och Europa League-gruppspel under det senaste decenniet. Klubben dominerade i Rumänien mellan 2007 och 2012 och vann bland annat på Olimpico i Rom mot AS Roma i Champions Leagues gruppspel. Under de senaste åren har klubben kantats av ekonomiska problem.

Trots det vann Cluj ligan förra året och laget har som under hela klubbens moderna historia en global prägel. Portugiser, sydamerikaner och afrikaner gör den rumänska spelarstommen sällskap.

– De vann den rumänska ligan och om det var Steua Bucarest hade folk här i Sverige reagerat mer men de är bra, säger Rasmus Bengtsson.

Kaptenen för kvällen mötte Cluj under sin tid i holländska FC Twente.

– Det är en öststat, en äldre arena och jag vet hur publik och spelare vill påverka allt omkring. Det gäller att vi har huvuden med oss och erfarenheterna från förra året mot Vardar hjälper. Vi lärde oss mycket från den matchen. Det är inte som att spela en allsvensk bortamatch, det är inte fint med omklädningsrum och alla saker runtomkring. Saker fungerar inte och spelare gör verkligen allt för att vinna även om det inte är fair play men det är så det är ute i Europa, säger han.