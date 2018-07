Metalbandet At The Gates till Malmö i höst

At The Gates har varit ett av de mest tongivande banden inom svensk death metal. Nu står det klart att de albumaktuella göteborgarna kommer till Kulturbolaget i oktober.

Göteborgsbandet At The Gates bildades 1990 och slog igenom med albumet ”Slaughter Of The Soul” fem år senare. De har varit tongivande för den svenska metalscenen och omnämns ofta som kärnan till det som senare har kommit att kallas Göteborgssoundet. 1996, bara ett år efter succén med ”Slaughter Of The Soul”, lade bandet ner men de genomförde en bejublad återföreningsturné 2008. För fyra år sedan släppte de comebackalbumet ”At War With Reality” och just nu är de aktuella med albumet ”To Drink from the Night Itself”.

Nu står det klart att At The Gates kommer till Malmö i höst. Den 5 oktober intar de Kulturbolagets scen. Med på turnén har de de svenska banden Nifelheim och Vampire. Biljetterna till konserten släpps den 20 juli.