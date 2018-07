Röse: ”Sa att jag inte kunde ta emot priset”

Fakta

Mellan 1971 och 2000 delades Läkerols kulturpris ut i Sverige, bland pristagarna återfinns bland annat Povel Ramel och Thorsten Flinck. 2009 återinstiftades priset under namnet Läkerol Voice of the year. Prissumman består av 100 000 kronor. För att fira tioårsjubileum av priset i sin nuvarande for delar juryn i år även ut ett hederspris, med en prissumma på 50 000 kronor.

Nominerade i år, förutom Eva Röse och Hédi Fried, var influeraren Therese Lindgren, artisten och programledaren Hampus Nessvold samt dj:n och musikproducenten Steve Angello.

Tidigare vinnare:

2017 Linnéa Claeson

2016 Elaine Eksvärd

2015 Ann Heberlein

2014 Soran Ismail

2013 Jonas Gardell

2012 Loreen

2011 Patrik Sjöberg

2010 Mia Skäringer

2009 Malena Ernman