Björn och Benny blickar framåt

Till skillnad från den nya "Mamma mia!"-filmen blickar Björn Ulvaeus och Benny Andersson hellre framåt än bakåt. Samtidigt är det svårt för gamla vänner att inte prata om det förflutna.

"Mamma mia – here we go again" utspelar sig till stor del före originalfilmen. Med hjälp av Abbas låtar berättar filmen historien om den unga Donnas möten med Sophies tre förmodade fäder.