Experter avråder från utlandsresa med småbarn

Antalet svenska barn under två år som söker vård utomlands ökar kraftigt, enligt SOS International.

– Det lilla barnet ska definitivt inte ut och resa, säger Stefan Rune som är biträdande överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Att resa med små barn kan innebära både risker och stress. Arkivbild. Bild: Francisco Seco/AP/TT

Det är semestertider och köerna för nya pass är långa. En grupp passökande som ständigt ökar är små barn under två år. Sedan 2009 har ökningen varit 28 procent och bara i år har nära 42 000 bebisar ansökt om pass. Samtidigt ökade antalet svenska barn under två år som sökte vård utomlands via SOS International med 26 procent mellan 2016 och 2017 och hittills i år har det varit över 2 400 fall.