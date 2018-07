Frivilligarbetare: Man känner sig liten

Stress, taktik och vilja. På en uppsamlingsplats strax utanför Ljusdal samlas räddningspersonal, hemvärnet och frivilliga för att med gemensamma krafter försöka ta kål på de rådande bränderna.

– I dag har vi jobbat 12 timmar, men det är inte så länge jämfört med brandmännen, säger Björn Jonsing vid hemvärnet på tisdagskvällen.

Insatsen har pågått i flera dagar och runt 90 personer gör sitt yttersta i skogarna kring Ljusdals kommun.

Men räddningsarbetarna börjar bli trötta och många ser ut som att de zoomat ut när de står vid samlingsplatsen Lassekrog på tisdagskvällen, och väntar på att få besked om insatsens nästa steg.

– Det har varit ett massivt arbete, det brinner fort och blåser skapligt. Vi har jobbat i uppförsbacke så det är klart att många är trötta, säger Mats Aakre, skadeplatschef vid Gävleborgs räddningstjänst.

Helikoptrar lyfter och landar och stora vagnar med personal åker in och ut från parkeringen som fungerar som uppsamlingsplats.

Flera personer från hemvärnet har kommit dit för att bistå övrig räddningspersonal med hjälpande händer och krafter. Två av de som precis hoppat av militärbilen och snart ska få åka hem och sova efter 12 timmar i skogen, är Kristoffer Lysell och Björn Jonsing.

– Vi har skött eftersläckningen efter brandmännen som går på knäna. De är ju helt slut. Vi pratade med några som hade varit i gång i två dygn i sträck, säger Kristoffer Lysell.

Han berättar att man känner sig liten när man står där i skogen, omringad av massiva molnlandskap. Han tar upp mobilen och visar bilder som de tagit inifrån brandområdet tidigare under dagen. Bild efter bild visar nedbränd, svart mark, flammor och gigantiska rökmoln som bolmar upp runt brinnande grenar och träd.

– Det är otäckt, men vi är aldrig rädda. Vi ska tillbaka in dit om några timmar igen, säger han.

Enligt Liselott Johansson, en av de som frivilligt stått vid platsen under flera dagar i rad, är det bara räddningspersonal, polis och hemvärn som får ta sig in bakom avspärrningarna. Trots det står hon och flera andra dag ut och dag in vid samlingsplatsen och serverar frukt, fika och kaffe – allt för att stötta personerna i skogen.

– Jag har varit här hela dagen, det märks att många är trötta och frustrerade, men alla blir tacksamma och glada när vi kommer med fika, säger hon.