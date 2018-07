"Mamma Mia"-stjärnornas kyss stal showen

I måndags samlades skådespelarna i "Mamma Mia! Here we go again" vid filmens galapremiär i London. Men efteråt är det en kyss på röda mattan snarare än på vita duken som är på allas läppar.

Plötsligt kysste rutinerade filmstjärnorna Cher, 72, och Meryl Streep, 69, varandra inför kamerablixtarna. Bilden sprids nu över hela världen av glada fans, speciellt inom hbtq-kretsar.

"Hej då, Madonna och Britney Spears", skriver en twittrare med hänvisning till popstjärnornas omtalade kyss på MTV-galan 2003.

Bilden har också gett upphov till en hel del internethumor.