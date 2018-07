Samhället är större än staten. I krissituationer blir det särskilt tydligt. Skogsbränderna har lett till beslutsamhet och en vilja att hjälpa bland svenskarna.

Kritik har riktats mot Sveriges egen förmåga att bekämpa eldsvådorna. Det är sant att landets beredskap inte får vara för beroende av frivilliga och flygplan från utlandet. Det civila samhället och Sveriges mellanstatliga samarbeten ska komplettera de insatser som görs via myndigheter.

Samarbetet med andra länder och den kraft som finns i civilsamhället ska värnas. EU:s katastrofsamordning bör fördjupas ytterligare, speciellt i norra Europa, för att en mobilisering snabbt ska kunna ske i händelse av skogsbränder eller liknande. Det kommer att bli än mer aktuellt i samband med ökande klimatförändringar.

Chefen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, menade i SVT Nyheter under tisdagen att det är dyrt att köpa in flygplan som endast används under en kortare tid av året. Kanske har han rätt.