Robin Hood-feber i Hollywood

Filmvärlden har fått dille på Robin Hood. Hela sju filmprojekt baserade på den klassiska karaktären produceras som bäst, uppger NME

Först att nå vita duken är filmbolaget Lionsgates Robin Hood-film med premiär den 21 november. Ensemble utgörs av Taron Egerton i huvudrollen, Jamie Foxx som Lille John, Eve Hewson som Marion och Ben Mendelsohn som Sheriffen av Nottingham.

Dessutom produceras tre alternativa Robin Hood-tolkningar. En med skådespelaren Margot Robbie i huvudrollen som Marion, som efter att Robin Hood dött, leder sitt folk i krig. En punkvariant med titeln "Robin Hood and the prince of Aragon", samt det dystopiska science fiction-äventyret "Robin Hood 2058".

Warner Bros vill inte vara sämre. I dagsläget arbetar manusförfattaren Will Beall tillsammans med producenten Dan Lin och John Zaozirny på en obetitlad tolkning av klassikern. Även Dreamworks tar sig an Robin Hood. Redan 2013 köpte det amerikanska filmbolaget; med inriktning på animerad film; rättigheterna

Likaså Disney satsar på den litterära hjälten. En äventyrsfilm med titeln "Nottingham & Hood" släpps så småningom.