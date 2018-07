Svenska "GTFO" visar upp läskiga skuggfiender

Den svenska spelutvecklaren 10 Chambers Collective bjuder nu på ytterligare en tjuvtitt på sitt kommande actionskräckspel "GTFO". En ny trailer visar upp en typ av nästan osynliga monster, som lösgör sig ur skuggorna för att skrämma slag på spelaren.

"GTFO" (eller "Get the fuck out") är ett skjutspel ur förstapersonsperspektiv och går enligt 10 Chambers ut på att flera spelare måste samarbeta för att ta sig levande igenom de mardrömslika banorna.

Spelet gav upphov till en hel del förhandssurr när det visades upp på spelmässan E3 förra månaden och det väntas komma till PC senare i år.

10 Chambers Collective är en nystartad spelstudio av rutinerade speldesignern Ulf Andersson, som tidigare skapat titlar som "Payday" och "Bionic commando".